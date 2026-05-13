altro che nuove leve

A Cannes, la cerimonia di apertura della 79esima edizione si è concentrata sulle grandi donne del cinema, con molte attrici e registe presenti sul red carpet. La serata ha anticipato la première del film di Pierre Salvadori, intitolato La Vénus électrique, che ha attirato l’attenzione tra gli spettatori e i media presenti. La manifestazione si svolge come ogni anno nel glamour della Costa Azzurra.

C annes riparte dalle grandi donne del cinema. Il red carpet della cerimonia d’apertura della kermesse, giunta all’ edizione 79, anticipa la première del film La Vénus électrique di Pierre Salvadori. A catalizzare l’attenzione con i loro look sulla scalinata del Palais nella prima serata, star (o sarebbe meglio dire icone) over 60 del calibro di Demi Moore, al debutto in versione giurata al Festival di Cannes, e Jane Fonda. Eye Haïdara, la madrina di Cannes 2026 è libera, intensa e ironica X Leggi anche › Al Festival di Cannes 2026: 600 professionisti del cinema sono contro Vincent Bolloré . L’età conta? A giudicare dalle protagoniste del tappeto rosso inaugurale, sembrerebbe proprio di sì.🔗 Leggi su Iodonna.it

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