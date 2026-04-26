A Mezzago si è aperta la 66ª edizione della Sagra dell’Asparago Rosa con una cena di gala nel salone dell’oratorio, evento tradizionale che coinvolge la comunità locale e rappresenta un momento conviviale importante. La manifestazione, che si svolge annualmente, richiama molti visitatori e si propone di valorizzare il prodotto locale. All’inizio della festa, è stato anche lanciato un appello rivolto alle nuove generazioni per coinvolgere giovani e sostenere la continuità dell’evento.

Mezzago apre la 66esima Sagra dell’Asparago Rosa con la cena di gala nel salone dell’oratorio, rito conviviale che racconta lo spirito più autentico della festa: popolare, radicato e profondamente legato alla comunità. Ma accanto ai piatti simbolo - dal risotto agli gnocchi fino alle uova, tutti rigorosamente a base del pregiato ortaggio locale - si affaccia anche una preoccupazione: il futuro della coltura. Sono i produttori a lanciare l’allarme. "Senza investimenti il rischio è che la storia si ripeta", avvertono Gualtiero Mattavelli dell’Agricola Rino, tra gli ultimi agricoltori in attività, e Giovanni Vitali, presidente di Camm, la cooperativa che riunisce le aziende del territorio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Asparago rosa, non solo festa. L’appello: "Cerchiamo nuove leve"

Notizie correlate

Leggi anche: Riapre il grande ristorante che rende omaggio all'asparago rosa

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Asparago rosa, non solo festa. L’appello: Cerchiamo nuove leve; L’asparago di Cilavegna è sempre più apprezzato; Manifestazioni: Dalla terra alla mani: Rosà dedica un intero weekend all’asparago; Festival dell'asparago bianco di Zambana, 37esima edizione: quattro giorni di festa con 250 volontari.

Asparago rosa, non solo festa. L’appello: Cerchiamo nuove leveI produttori puntano il dito sulle risorse e il ricambio generazionale attraverso collaborazioni da rafforzare Siamo quasi tutti sopra i 70 anni, serve chi subentri e continui il lavoro. Aperto anch ... ilgiorno.it

I primi mazzi di Asparago Rosa di Mezzago sono già comparsi sui social di alcuni agricoltori: storia, curiosità e fascino del prodotto simbolo della Brianza.L’Asparago Rosa di Mezzago è già in vendita sui social: storia, curiosità e tradizione del prodotto simbolo della Brianza. monza-news.it

I primi mazzi di Asparago Rosa di Mezzago sono già comparsi sui social di alcuni agricoltori: storia, curiosità e fascino del prodotto simbolo della Brianza. https://www.monza-news.it/news/30472572422/asparago-rosa-di-mezzago-gia-in-vendita-sui-social - facebook.com facebook