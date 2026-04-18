Il 23 aprile su Prime Video arriva la nuova stagione di LOL, la sfida comica tra volti noti e volti emergenti. La trasmissione coinvolge diversi comici che si sfidano in prove di umorismo, con l’obiettivo di resistere più a lungo possibile senza ridere. La produzione punta molto sulla collaborazione tra i partecipanti, creando un format che combina risate improvvisate e momenti di tensione.

Il ritorno della sfida comica più attesa dell’anno su Prime Video, prevista per il 23 aprile, promette di scuotere le dinamiche del genere grazie a un cast che punta sulla coesione di gruppo. La sesta edizione di LOL: Chi ride è fuori si prepara a offrire una ventata di freschezza in un palinsesto che, dopo un periodo di calo qualitativo nelle ultime tre stagioni, cerca di ritrovare lo spirito delle primissime edizioni attraverso un mix equilibrato di volti storici e nuove leve. Un nuovo equilibrio tra talento individuale e dinamiche di squadra. All’interno del colorato loft dove si svolgeranno gli incontri, la regola rimane ferrea: chi non riesce a trattenere le risate viene eliminato, mentre il vincitore riceverà 100mila euro da destinare a un ente benefico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - LOL: la nuova sfida comica tra volti storici e nuove leve

LOL: CHI RIDE È FUORI - Stagione 6 (2026), dal 23 aprile su Prime Video

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