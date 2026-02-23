Migranti la Ocean Viking in arrivo al porto di Livorno | a bordo 147 persone tra cui 14 minori

La nave Ocean Viking, che ha salvato 147 migranti tra cui 14 minori nel Mediterraneo centrale, si avvicina a Livorno a causa delle decisioni delle autorità italiane. La nave umanitaria arriverà tra circa tre giorni nel porto toscano, che ha deciso di accoglierla come “Place of Safety” dopo aver coordinato i soccorsi in mare. I migranti a bordo attendono di scendere e trovare assistenza nelle prossime ore.

È attesa tra circa tre giorni nel porto di Livorno la nave umanitaria Ocean Viking, a cui le autorità italiane hanno assegnato lo scalo cittadino come "Place of Safety" dopo un'operazione di soccorso nel Mediterraneo centrale. Nella notte di ieri, domenica 22 febbraio, l'imbarcazione di Sos Mediterranee ha salvato 97 persone, tra cui 14 minori non accompagnati, partite due giorni prima da Zuwarah, in Libia. Oggi invece l'aereo AlbatrossUno ha avvistato un'altra imbarcazione sovraffollata vicino Malta permettendo così alla Ong di soccorrere altre 50 persone in pericolo. In totale a Livorno sbarcheranno 147 naufraghi.