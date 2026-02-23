Migranti la Ocean Viking in arrivo al porto di Livorno | a bordo 97 persone tra cui 14 minori

La Ocean Viking si dirige verso Livorno con a bordo 97 migranti, tra cui 14 minori, dopo aver condotto un'operazione di salvataggio nel Mediterraneo centrale. Le autorità italiane hanno deciso di assegnare alla nave lo scalo come “Place of Safety” per garantire assistenza ai passeggeri in attesa di ulteriori decisioni. La nave arriverà tra circa tre giorni, portando con sé un gruppo di persone in fuga da situazioni di crisi.

È attesa tra circa tre giorni nel porto di Livorno la nave umanitaria Ocean Viking, a cui le autorità italiane hanno assegnato lo scalo cittadino come “Place of Safety” dopo un’operazione di soccorso nel Mediterraneo centrale. Nella notte di ieri, domenica 22 febbraio, l'imbarcazione di Sos Mediterranee ha salvato 97 persone, tra cui 14 minori non accompagnati, partite due giorni prima da Zuwarah, in Libia. The double-decker wooden boat in distress was found in the overlapping Tunisian and Maltese Search & Rescue Region, and the rescue was acknowledged by Tunisian MRCC.Italian authorities assigned us the distant port of Livorno as a Place of Safety, over 3 days of navigation away pic. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Ocean Viking in porto a Savona: a bordo 33 migranti soccorsi nel Mediterraneo | VideoAlle prime luci dell’alba, la nave Ocean Viking, gestita da SOS Méditerranée, è approdata nel porto di Savona con a bordo 33 migranti soccorsi nel Mediterraneo.

Nave Ocean Viking traghetta 90 migranti nel porto di PalermoSi sono concluse a Palermo le operazioni di sbarco di circa 90 migranti, trasportati dalla nave Ocean Viking.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: I parenti dei migranti dispersi: Identificate i cadaveri; Migranti, il tribunale di Catania revoca il fermo di Sea Watch 5; Venticinquesimo sbarco. A terra i 114 migranti, anche un bimbo piccolo; Migranti, sono mille i morti per il ciclone Harry: chiesta l'identificazione corpi.

Migranti, la Ocean Viking salva 47 persone. La protesta: Assegnato porto a 1.300 kmCarrara, 24 agosto 2025 – La scorsa notte la nave Ocean Viking ha soccorso un’imbarcazione in gomma nelle acque internazionali davanti alla Libia. Abbiamo salvato 47 persone tra cui 9 minori non ... lanazione.it

La Ocean Viking salva 97 persone nella zona SAR tra la Tunisia e MaltaLa nave Ocean Viking di SOS Mediterranee ha salvato ieri sera 97 persone, tra cui 14 minori non accompagnati, a seguito di un allarme lanciato da Alarm ... pressenza.com

1/2 Ieri sera l'equipaggio della #OceanViking ha salvato 97 persone, tra cui 14 minori non accompagnati, a seguito di un allarme lanciato da @alarm_phone. Molti erano disidratati e due persone hanno richiesto un intervento medico. Erano partiti dalla Libia d x.com

Recuperato cadavere di una donna nel Canale di Sicilia La Ocean Viking diretta... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook