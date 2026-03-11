Dopo i vaccini contro il Covid-19, l’attenzione si sposta sulla nuova stagione dell’mRna, con i fondatori di BioNTech che puntano a sviluppare nuovi farmaci e terapie. La tecnologia mRna, già nota per aver contribuito alla lotta alla pandemia, viene ora utilizzata per altre applicazioni mediche. La ricerca prosegue con l’obiettivo di ampliare le potenzialità di questa piattaforma innovativa.

La stagione dei vaccini contro il Covid-19 ha reso la tecnologia mRna una delle innovazioni biomediche più conosciute al mondo. Ma quella fase potrebbe essere stata solo l’inizio. A segnalarlo è anche una notizia riportata dal Financial Times: U?ur?ahin e Özlem Türeci, i fondatori della biotech tedesca BioNTech e tra i protagonisti dello sviluppo del vaccino realizzato insieme a Pfizer, hanno annunciato che lasceranno i rispettivi ruoli operativi entro la fine dell’anno per avviare una nuova iniziativa dedicata alla prossima generazione di tecnologie mRna. La decisione arriva in una fase di transizione per BioNTech. Dopo il boom pandemico, l’azienda sta ridefinendo la propria strategia puntando soprattutto sulle terapie oncologiche basate su Rna messaggero. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dopo i vaccini Covid, la nuova stagione dell’mRna. La scommessa dei fondatori di BioNTech

