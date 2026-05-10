Negli ultimi giorni si parla di Hantavirus, un virus che ha fatto nuovamente parlare di sé dopo il richiamo alla pandemia di Covid-19. Le notizie circolate hanno portato a un aumento della richiesta di vaccini mRNA, mentre le autorità sanitarie monitorano attentamente la situazione. Si discute anche della fiducia verso le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, considerata con attenzione a causa di eventi passati. La questione rimane al centro del dibattito pubblico e scientifico.

Visto il precedente del 2020, ha senso diffidare dell’ Oms. Ma quello tra la saggia cautela e la nostalgia canaglia è un confine sottile. Così, sebbene l’agenzia sanitaria continui a ridimensionare l’allarme su Hantavirus – il rischio per la popolazione mondiale, ha ribadito ieri, è «assolutamente basso» – i media e le virostar hanno rispolverato il repertorio dell’epopea Covid: asintomatici, mascherine e vaccini. Tanto che il titolo di Moderna, già schizzato del 10% in Borsa giovedì, ieri è arrivato a guadagnare più del 17%. Faceva sobbalzare dalla sedia, poi, l’intervista alla Stampa di Drew Weissman, premio Nobel, insieme a Katalin Karikó, per la scoperta dei vaccini contro il Sars-Cov-2.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Hantavirus e l’ombra del Covid: tra allarmismo e corsa ai vaccini mRna. Quanto c’è di vero

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