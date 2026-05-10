Hantavirus e l’ombra del Covid | tra allarmismo e corsa ai vaccini mRna Quanto c’è di vero
Negli ultimi giorni si parla di Hantavirus, un virus che ha fatto nuovamente parlare di sé dopo il richiamo alla pandemia di Covid-19. Le notizie circolate hanno portato a un aumento della richiesta di vaccini mRNA, mentre le autorità sanitarie monitorano attentamente la situazione. Si discute anche della fiducia verso le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, considerata con attenzione a causa di eventi passati. La questione rimane al centro del dibattito pubblico e scientifico.
Visto il precedente del 2020, ha senso diffidare dell’ Oms. Ma quello tra la saggia cautela e la nostalgia canaglia è un confine sottile. Così, sebbene l’agenzia sanitaria continui a ridimensionare l’allarme su Hantavirus – il rischio per la popolazione mondiale, ha ribadito ieri, è «assolutamente basso» – i media e le virostar hanno rispolverato il repertorio dell’epopea Covid: asintomatici, mascherine e vaccini. Tanto che il titolo di Moderna, già schizzato del 10% in Borsa giovedì, ieri è arrivato a guadagnare più del 17%. Faceva sobbalzare dalla sedia, poi, l’intervista alla Stampa di Drew Weissman, premio Nobel, insieme a Katalin Karikó, per la scoperta dei vaccini contro il Sars-Cov-2.🔗 Leggi su Panorama.it
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