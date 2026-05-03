Milan Futuro-Vogherese 10-1 | gara sensazionale dei rossoneri che volano ai playoff

Alle ore 15:00 si è disputata la partita di Serie D tra Milan Futuro e Vogherese. La squadra padrona di casa ha vinto con un punteggio di 10 a 1, dimostrando un livello di gioco molto superiore rispetto agli avversari. La partita si è conclusa con la qualificazione ai playoff per i rossoneri, mentre la Vogherese ha subito una sconfitta pesante.

Nel pomeriggio è andata in scena Milan Futuro-Vogherese, ultima partita della regular season del campionato di Serie D girone B. I rossoneri hanno disintegrato l'ultima in classifica, imponendosi con un netto 10-1, destinato a restare nella storia della seconda squadra del Diavolo. Ecco, di seguito, il resoconto del match che si è giocato allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA). (qui le pagelle). I rossoneri chiudono la pratica già nel primo tempo. Al 13' Matteo Pagliei la sblocca con un eurogol di tacco su assist di Branca dalla sinistra, mentre 5 minuti più tardi Magrassi segna la rete del raddoppio anticipando tutti sul cross di Cappelletti.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Futuro-Vogherese 10-1: gara sensazionale dei rossoneri che volano ai playoff Notizie correlate Pagelle Milan Futuro-Vogherese 10-1: Magrassi e Cappelletti fuori categoriaNel pomeriggio, allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA), è andato in scena l'ultimo atto della regular season di Serie D: Milan... Serie D, Milan Futuro-Villa Valle 1-1: pareggio che sta stretto ai rossoneri | PMTorna in campo il Milan Futuro di Massimo Oddo: dalle 15 segui con noi live la sfida contro il Villa Valle valida per la Serie D. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Milan Futuro-Vogherese, Serie D 2025/2026: Match Preview; MILAN FUTURO-VOGHERESE: MATCH PREVIEW; Dove vedere Milan Futuro-Vogherese in streaming: tutte le opzioni; Scheda squadra Milan Futuro. Milan Futuro-Vogherese 10-1: diretta live e risultato finale | Serie DDiretta Milan Futuro-Vogherese di Domenica 3 maggio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D ... calciomagazine.net Milan Futuro-Vogherese: le formazioni ufficiali. Torna Balentien in panchinaIl Milan Futuro oggi scende in campo al Felice Chinetti di Solbiate Arno per la 35^ giornata del girone B di Serie D: avversario di giornata la Vogherese, fanalino di ... milannews.it Milan Futuro-Vogherese 10-1, le pagelle dei rossoneri nel primo commento facebook #Pagelle #MilanFuturoVogherese 10-1: #Magrassi e #Cappelletti fuori categoria - #SerieD #MilanFuturo @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com