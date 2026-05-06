Il Milan Futuro ha ottenuto una vittoria contro la Vogherese, che permette loro di accedere ai playoff. La regular season si è conclusa con risultati alterni, lasciando spazio a dubbi sulle prestazioni complessive. La squadra si prepara ora alla fase successiva, mentre la divisione tra le ambizioni di categoria e le difficoltà della Serie C si fanno sempre più evidenti.

La vittoria contro la Vogherese ha spalancato le porte dei playoff, mandando agli archivi una regular season che per il Milan Futuro è stata decisamente contraddittoria. Al netto dei proclami societari, tutti si aspettavano che i rossoneri “reagissero” alla retrocessione dell’anno scorso disputando un campionato di vertice, ma la realtà ha ben presto assunto una forma diversa: i ragazzi di mister Oddo hanno provato sulla loro pelle quanto è incerta la serie D, perdendo diversi punti contro formazioni meno quotate e vedendo aumentare la distanza dalla vetta settimana dopo settimana. Si complica la strada per la serie C. Per tanti mesi ci si è...🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan Futuro, via alla missione playoff ma per la C si fa dura

Notizie correlate

Rimini si smarrisce a Cividale. Playoff diretti, ora si fa duraUeb Gesteco Cividale 89Dole Basket Rimini 76 CIVIDALE: Redivo 20 (1/4, 6/11), Ferrari 7 (2/4, 1/1), Rota 5 (0/1, 1/3), Calò ne, Costi 1 (0/1 da tre),...

Corsa al quinto posto in Champions: l'Italia accorcia nel ranking. Ma adesso si fa dura...La premessa doverosa è che avere una quinta squadra nella prossima edizione della Champions League sarà un'impresa ai limiti dell'impossibile.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Castellanzese-Milan Futuro 1-3, Serie D 2025/2026: il report; Serie D, girone B: Il Milan Futuro supera 1-3 la Castellanzese al Provasi, a segno Magrassi (doppietta) e Branca; SportMediaset: Calciomercato, ecco il Milan del futuro Video; Delusione baby Diavolo: Milan Futuro sarà ancora nei Dilettanti.

Milan Futuro travolgente: 10-1 alla Vogherese e quarto posto blindatoDiretta Milan Futuro-Vogherese di Domenica 3 maggio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D ... calciomagazine.net

Milan, quale futuro per Allegri? Spunta una clausola a sorpresaFuturo Allegri - In casa Milan il futuro passa, ancora una volta, dai risultati. Al centro del progetto c’è per il ... fantamaster.it

Ritorno da sogno per Cheveyo Balentien: il talento del Milan Futuro segna nel 10-1 alla Vogherese dopo mesi fermo per infortunio. Scopri quale sarà il suo futuro nel primo commento - facebook.com facebook

Milan Futuro, ora si pensa ai playoff di Serie D: si gioca in casa del ChievoVerona il 10 maggio #milanpress x.com