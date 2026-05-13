Arezzo, 13 maggio 2026 – «La Bellezza come Atto Politico. Se il Voto si fa Opera d’Arte Alternativa Comune lancia una diversa campagna, quella capace di trasformare la comunicazione elettorale in espressione poetica: una serie di manifesti d'artista pensati per rompere la monotonia delle solite facce e donare invece bellezza. Ogni manifesto affisso non è più un semplice veicolo di informazione, ma un'opera visiva, un dono cromatico e concettuale offerto alla città da alcuni suoi artist?, a cui abbiamo chiesto di inviare le loro opere con una 'Call For Artist'. Attraverso suggestioni grafiche e parole calibrate, l'obiettivo è quello di innescare una riflessione intima e collettiva, trasformando le traiettorie quotidiane delle persone in una galleria d'arte a cielo aperto, accessibile a chiunque.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - «Alternativa Comune lancia una campagna capace di trasformare la comunicazione elettorale in espressione poetica»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

(Aidem) Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA): come utilizzarla per facilitare la comunicazione e favorire l’inclusione (Corso accreditato)Corso online di 15 ore per imparare a utilizzare la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) e favorire la comunicazione e l’apprendimento di...

Fragagnano, Fischetti lancia la campagna elettorale: “Continuità e programma condiviso”Tarantini Time Quotidiano “Ripartiamo con determinazione e senso di responsabilità, pronti a governare nel segno della continuità e del buon governo...

Temi più discussi: Alternativa Comune: un’altra acqua è possibile, pubblica; Ripepi lancia la rivoluzione di Alternativa popolare: Il cambio di rotta deve essere netto, puntiamo molto sul diportismo · ilreggino.it; Sostegno a Lanzon. L’endorsement di Favia: Paola è il simbolo del cambiamento; Il giorno del ministro Mazzi. Al Giotto dibattito a sei.

Cerco un'alternativa al Dell 52 6k U5226KW *produttività* reddit

Alternativa Comune: Ridisegnare una città che apprezzi la lentezzaChi sceglie le due ruote non dovrà più scusarsi di esistere, ma meritare standard di rispetto assoluti in un contesto dove rallentare significherà accelerare il senso della vita ... lanazione.it

«Tutte le strade verso una città vivibile», la passeggiata di Alternativa ComuneEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it