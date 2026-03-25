Fragagnano Fischetti lancia la campagna elettorale | Continuità e programma condiviso

A Fragagnano, il candidato ha annunciato l’avvio della campagna elettorale, sottolineando l’intenzione di proseguire sulla strada della continuità amministrativa. Durante un comizio, ha affermato che si ripartirà con determinazione e senso di responsabilità, con l’obiettivo di continuare a governare seguendo un programma condiviso e mantenendo gli aspetti che hanno caratterizzato il passato mandato.

Tarantini Time Quotidiano “Ripartiamo con determinazione e senso di responsabilità, pronti a governare nel segno della continuità e del buon governo che hanno caratterizzato la nostra azione amministrativa. I tanti risultati raggiunti finora rappresentano una base solida su cui costruire il futuro della nostra comunità. Al centro della nuova campagna elettorale vi sarà un programma condiviso e concreto, elaborato attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini, delle associazioni e delle realtà locali”. Fischetti sottolinea la compattezza del gruppo e la volontà di affrontare le prossime sfide amministrative con una squadra “coesa e motivata”, con l’obiettivo di consolidare i risultati ottenuti e rafforzare servizi e sviluppo locale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Fragagnano, Fischetti lancia la campagna elettorale: “Continuità e programma condiviso” Articoli correlati Leggi anche: Appalti, Assorup lancia la ‘campagna elettorale della competenza' Ungheria: Magyar lancia la campagna elettorale anti-OrbánIn Ungheria, il leader dell’opposizione Peter Magyar lancia la campagna elettorale anti-Orbán.