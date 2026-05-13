Almanacco 13 maggio | Accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L'almanacco del 13 maggio raccoglie vari avvenimenti storici, compleanni di personaggi noti e ricorrenze religiose. Viene ricordato anche il santo del giorno e un proverbio popolare. Tra le curiosità, si menzionano invenzioni importanti e fatti significativi avvenuti in questa data nel passato. La giornata è segnata da una serie di eventi che spaziano da scoperte scientifiche a momenti di rilievo nella storia.

Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi mercoledì 13 maggio, 119° giorno del calendario gregoriano. Mancano 232 giorni alla fine.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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