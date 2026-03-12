Almanacco | Venerdì 13 Marzo | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Venerdì 13 marzo è il 73° giorno dell'anno nel calendario gregoriano e mancano ancora 292 giorni alla fine dell'anno. In questa data si celebra il santo di San Rodrigo di Cordova, mentre un proverbio di marzo ricorda che quando il mese va secco, il gran fa cesto e il lino capecchio. Tra gli eventi ricordati, nel 1930 è stata comunicata una notizia non specificata.

1987 – Disastro della motonave Elisabetta Montanari: alle ore 9:05 di venerdì 13 marzo, un incendio nella stiva di una gassiera causa la morte per asfissia di 13 operai addetti alla manutenzione. 1996 – Thomas Watt Wilton irrompe nella palestra della scuola elementare di Dunblane uccidendo 16 scolari per vendetta personale. 2013 – Dopo il conclave viene eletto Papa, al quinto scrutinio, il cardinale argentino Jorge Mario Bergoglio, che assume il nome di Francesco.