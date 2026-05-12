Almanacco | Mercoledì 13 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 13 maggio è il 133° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 232 giorni ancora da vivere prima della fine. In questa data si ricordano eventi storici, si celebrano i compleanni di alcune personalità e si ricorda un santo. Inoltre, viene indicato un proverbio del giorno, tipico delle tradizioni popolari italiane.

Mercoledì 13 Maggio è il 133° giorno del calendario gregoriano. Mancano 232 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Beata Vergine Maria di FatimaProverbio di MaggioMaggio per quanto bello, salva un granello di ghiaccio; un po' per San Pancrazio, un po' per San Servazio e il resto per San.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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