Alluvioni al Sud | scatta l’integrazione INPS per i lavoratori colpiti

In seguito alle recenti alluvioni al Sud, l’INPS ha attivato un intervento di integrazione per i lavoratori colpiti. La procedura prevede l’utilizzo di una causale specifica per identificare i residenti interessati. Il sostegno economico può durare fino a un certo periodo nel caso in cui i lavoratori non siano più in carico all’azienda. Le modalità di accesso e i requisiti sono stati chiariti dall’ente previdenziale.

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