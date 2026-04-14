Il 14 aprile 2026, l’Inps ha annunciato le procedure per l’attivazione dei fondi destinati alle aziende e ai lavoratori colpiti dalle intense piogge che hanno interessato la Calabria e la Sardegna a partire dal 18 gennaio dello stesso anno. Le misure prevedono l’erogazione di sostegni economici per chi ha subito danni a causa delle precipitazioni. Le modalità operative sono state rese note ufficialmente dall’ente.

L’Inps ha ufficializzato oggi, 14 aprile 2026, le modalità operative per attivare i sostegni economici destinati a chi ha subito i danni delle violente precipitazioni che hanno flagellato la Calabria, e la Sardegna a partire dal 18 gennaio 2026. La nuova procedura mira a proteggere sia le aziende private che i lavoratori autonomi rimasti impossibilitati a operare a causa dell’emergenza meteorologica. Il piano di intervento, che trova il suo fondamento giuridico nell’articolo 5 del decreto legge n. 252026, è stato concepito per rispondere alle necessità emergenziali scaturite dagli eventi alluvionali che hanno colpito diverse zone del territorio mediterraneo durante l’inverno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maltempo: Inps attiva i fondi per aziende e lavoratori colpiti

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