Alluvioni | come chiedere l’indennità INPS per i lavoratori autonomi

Da ameve.eu 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In seguito alle recenti alluvioni, i lavoratori autonomi danneggiati possono presentare domanda all’INPS per ricevere un’indennità. Sono comprese diverse categorie di professionisti che hanno subito danni alle attività e ai beni. L’importo massimo dell’indennità varia a seconda del periodo di sospensione e delle condizioni specifiche di ciascun beneficiario. La procedura prevede la presentazione di documenti che attestano i danni e il calcolo dei periodi di sospensione.

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? Punti chiave Chi sono le categorie di professionisti che possono richiedere il bonus?. Come si calcola l'importo massimo per ogni periodo di sospensione?. Quali sono i passaggi precisi sul portale INPS per la domanda?. Entro quale data scade il termine ultimo per presentare l'istanza?.? In Breve Scadenza domande telematica fissata entro il 20 giugno 2026 sul portale Inps.. Indennità di 500 euro ogni 15 giorni di sospensione attività lavorativa.. Massimo contributo erogabile di 3.000 euro per singolo beneficiario colpito.. Beneficiari residenti in Calabria, Sicilia e Sardegna per eventi dal 18 gennaio.. Entro il 20 giugno 2026 i lavoratori autonomi e i professionisti colpiti dalle alluvioni in Calabria, Sicilia e Sardegna devono presentare la domanda telematica sul portale Inps per ricevere l’indennità una tantum.🔗 Leggi su Ameve.eu

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