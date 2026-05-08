Alluvioni | come chiedere l’indennità INPS per i lavoratori autonomi

In seguito alle recenti alluvioni, i lavoratori autonomi danneggiati possono presentare domanda all’INPS per ricevere un’indennità. Sono comprese diverse categorie di professionisti che hanno subito danni alle attività e ai beni. L’importo massimo dell’indennità varia a seconda del periodo di sospensione e delle condizioni specifiche di ciascun beneficiario. La procedura prevede la presentazione di documenti che attestano i danni e il calcolo dei periodi di sospensione.

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? Punti chiave Chi sono le categorie di professionisti che possono richiedere il bonus?. Come si calcola l'importo massimo per ogni periodo di sospensione?. Quali sono i passaggi precisi sul portale INPS per la domanda?. Entro quale data scade il termine ultimo per presentare l'istanza?.? In Breve Scadenza domande telematica fissata entro il 20 giugno 2026 sul portale Inps.. Indennità di 500 euro ogni 15 giorni di sospensione attività lavorativa.. Massimo contributo erogabile di 3.000 euro per singolo beneficiario colpito.. Beneficiari residenti in Calabria, Sicilia e Sardegna per eventi dal 18 gennaio.. Entro il 20 giugno 2026 i lavoratori autonomi e i professionisti colpiti dalle alluvioni in Calabria, Sicilia e Sardegna devono presentare la domanda telematica sul portale Inps per ricevere l’indennità una tantum.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alluvioni: come chiedere l’indennità INPS per i lavoratori autonomi Notizie correlate Eredità INPS: quando i fratelli possono ricevere l’indennitàIl passaggio dei diritti previdenziali in caso di decesso di un familiare richiede una distinzione netta tra la natura personale dei contributi e le... Leggi anche: Velletri: aiutavano persone a ottenere indennita’ Inps false, 3 arresti e 21 indagati Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Città e alluvioni, dalle analisi alle decisioni: l'incontro formativo promosso da Anci e Univpm; Candidati sindaco a confronto sui temi dell’alluvione: il report dell’incontro; Ricostruzione post-alluvione, de Pascale: Serve più supporto ai Comuni; Alluvioni e conflitti globali: a Forlì il climatologo Antonello Pasini spiega il nuovo volto della crisi climatica. Assemblea Cia: 9 italiani su 10 temono frane, alluvioni, dissesto. Ma l’agricoltura protegge Leggi di più https://www.cialiguria.org/news/id/2615/cat/0/tip/1/Assemblea-Cia-9-italiani-su-10-temono-frane-alluvioni-dissesto-Ma-l-agricoltura-protegge.html - facebook.com facebook Basta piangere su alluvioni, vittime di disastri, frane che spaccano il paese. È tempo di progetti e investimenti ben programmati e realizzati. Mercoledì 15 aprile dalle 9:45 “Un Piano per l’Italia” presso la sede @ancenazionale in via Guattani 16. x.com