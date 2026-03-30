Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 51 di sabato 28 marzo, con il Jackpot che arriva a 142,3 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera martedì 31 marzo. Sul totale degli 8 "Punti 5" assegnati, 7 sono stati centrati grazie a due sistemi proposti nella Bacheca dei Sistemi Sisal. Il sistema " Ancora ", proposto dal titolare Fabio Cutolo del "Bar Top Car – Presso SS Esso" situato in Strada Provinciale 30 Snc di Eboli (Salerno), ha realizzato una vincita complessiva di 133.522,72 euro. Il sistema, composto da un integrale da 9 numeri con Superstar per un costo di 126 euro, ha prodotto: 4 "Punti 5". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bacheca dei Sistemi Sisal, vinti oltre 133mila euro

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