All' ospedale di Bussolengo il nuovo ambulatorio oculistico accelera le cure | già trattati 160 pazienti

All'ospedale Orlandi di Bussolengo è attivo un nuovo ambulatorio oculistico, dedicato ai trattamenti intravitreali per degenerazioni maculari senili ed edemi maculari diabetici. Da alcune settimane sono stati già trattati 160 pazienti, grazie a un'organizzazione più rapida e specializzata. La struttura si concentra sulla cura di patologie croniche che, fino a poco tempo fa, richiedevano percorsi diversi di assistenza.

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