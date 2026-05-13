All' ospedale di Bussolengo il nuovo ambulatorio oculistico accelera le cure | già trattati 160 pazienti

Da veronasera.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All'ospedale Orlandi di Bussolengo è attivo un nuovo ambulatorio oculistico, dedicato ai trattamenti intravitreali per degenerazioni maculari senili ed edemi maculari diabetici. Da alcune settimane sono stati già trattati 160 pazienti, grazie a un'organizzazione più rapida e specializzata. La struttura si concentra sulla cura di patologie croniche che, fino a poco tempo fa, richiedevano percorsi diversi di assistenza.

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All’ospedale Orlandi di Bussolengo le cure oculistiche cambiano organizzazione e ritmo. Da alcune settimane è infatti operativo un nuovo ambulatorio chirurgico dedicato ai trattamenti intravitreali per degenerazioni maculari senili ed edemi maculari diabetici, patologie croniche che fino a oggi.🔗 Leggi su Veronasera.it

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