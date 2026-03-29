Bussolengo | nuovo ambulatorio ipertensione ogni mercoledì dalle 14.30

A Bussolengo è stato aperto un nuovo ambulatorio dedicato alla gestione dell’ipertensione, situato presso l’ospedale locale. L’ambulatorio è aperto ogni mercoledì a partire dalle 14.30 e fornisce servizi specifici per i pazienti che necessitano di monitoraggio e cura di questa condizione. La struttura offre un punto di riferimento dedicato alle persone con problemi di pressione arteriosa.

Un nuovo presidio sanitario dedicato alla gestione dell'ipertensione è operativo presso l'Ospedale di Bussolengo, attivo ogni mercoledì nel pomeriggio. L'iniziativa, promossa dall'Unità operativa complessa di Medicina generale diretta dal dottor Luigi Corrà, mira a trasformare la prevenzione cardiovascolare da concetto astratto in un percorso clinico strutturato e accessibile ai cittadini. La struttura sanitaria ha messo a disposizione una stanza specifica nei poliambulatori per accogliere pazie . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bussolengo: nuovo ambulatorio ipertensione, ogni mercoledì dalle 14.30 Articoli correlati All'Ospedale di Bussolengo apre l'ambulatorio per ipertensione: «Prendersi cura della pressione significa proteggere tutto l’organismo»L'attività ambulatoriale si svolgerà con cadenza settimanale: «L'obiettivo è prevenire le complicanze cardiovascolari e migliorare la qualità di vita... Leggi anche: Treni, circolazione tornata regolare dalle 14,30 Altri aggiornamenti su Bussolengo nuovo ambulatorio... Argomenti discussi: A Bussolengo aperto un nuovo ambulatorio per l'ipertensione arteriosa. A Bussolengo aperto un nuovo ambulatorio per l'ipertensione arteriosaAll'Ospedale di Bussolengo è attivo un nuovo ambulatorio dedicato a ipertensione arteriosa e rischio cardiovascolare, a cura della Unità operativa complessa di medicina generale diretta da Luigi Corrà ... ansa.it All’ospedale di Bussolengo nuovo ambulatorio per l’ipertensione arteriosaAperto all'ospedale di Bussolengo un nuovo ambulatorio per l'ipertensione arteriosa: a chi si rivolge e come accedervi. veronaoggi.it