technogym continua la crescita nel primo trimestre del 2026

Nel primo trimestre del 2026, Technogym ha registrato una crescita a due cifre nei ricavi totali, che sono stati pari a...

Crescita in doppia cifra per Technogym nel primo trimestre dell’anno. I ricavi totali sono pari a 237 milioni di euro, in aumento del 10,1% (+12,6% a cambi costanti) rispetto allo stesso periodo del 2025, grazie a una crescita notevole sia nel consumer che nel commercial, con quest’ultimo che registra un incremento a doppia cifra. Lo comunica la società. La crescita riguarda tutte le aree geografiche, con l’Europa (esclusa Italia) che registra un rialzo dell’8,6% dei ricavi, mentre il business italiano sale del 20,7%. Performance positiva in Medio Oriente, India e Africa, nonostante le tensioni geopolitiche, così come lo sviluppo nelle Americhe, nonostante il cambio sfavorevole.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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