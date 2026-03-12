Un'allerta meteo è stata emessa in Campania, valida dalla mezzanotte alle 15 del 13 marzo. Sono previsti temporali intensi su Napoli, la Piana campana e la Penisola sorrentina. La Protezione Civile ha diffuso l'avviso di condizioni meteorologiche avverse per queste zone, con temporali che potrebbero coinvolgere le aree indicate.

Allerta meteo in Campania dalla mezzanotte alle 15 del 13 marzo: previsti temporali anche intensi su Napoli, Piana campana e Penisola sorrentina. La Protezione Civile della Regione ha diramato un avviso di allerta meteo in Campania di livello giallo valido dalla mezzanotte fino alle ore 15 di venerdì 13 marzo. L’allerta riguarda in particolare la zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole e area vesuviana) e la zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). Secondo quanto indicato nel bollettino meteo regionale, sono previste precipitazioni anche a carattere di intenso temporale. Il quadro meteorologico evidenzia condizioni di instabilità e una certa incertezza previsionale, con fenomeni che potrebbero manifestarsi in modo improvviso, repentino e localmente intenso. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Allerta meteo in Campania: temporali previsti su Napoli e provincia

Articoli correlati

Leggi anche: Allerta meteo estesa in Campania: temporali intensi previsti nei prossimi giorni.

Piogge intense e temporali su Napoli e Campania, prorogata l'allerta meteoLa perturbazione in atto sta portando precipitazioni che, al momento, si stanno rivelando particolarmente intense a scala locale Sono in vigore...

Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Lunedì 16 febbraio 2026

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Allerta meteo

Temi più discussi: Allerta meteo Arancione su Campania; Regione Campania, allerta meteo arancione: temporali intensi e vento forte; Le previsioni meteo su Napoli e Campania: nuovo aumento delle temperature verso i 20 gradi; Meteo, anticipo di primavera ma peggioramento in vista. Allerta arancione in Sardegna.

Allerta meteo gialla in Campania per temporali: rischio piogge intense fino a domani pomeriggioLa Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo gialla valida dalla mezzanotte fino alle 15 di venerdì 13 marzo per la Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana e Penisola ... irpiniaoggi.it

Allerta meteo gialla in Campania: temporali e rischio dissestoL’allerta riguarda in particolare la zona 1 (Piana campana, Napoli, isole e area vesuviana) e la zona 3 (penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). agro24.it

Allerta Meteo, l'inverno torna a ruggire: forte maltempo, crollo termico e tanta neve fino a bassa quota nel weekend e la prossima settimana - facebook.com facebook