Campania allerta meteo gialla fino alle 15 di venerdì | temporali su Napoli isole e fascia costiera

La Protezione Civile della Campania ha emesso un'allerta meteo gialla valida fino alle 15 di venerdì, segnalando temporali che interessano Napoli, le isole e la fascia costiera. L'avviso riguarda condizioni di pioggia intensa e possibili precipitazioni temporalesche che potrebbero coinvolgere le aree indicate. La comunicazione invita alla massima attenzione da parte della popolazione e delle autorità locali.

Tempo di lettura: 2 minuti La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo per temporali valido dalla mezzanotte fino alle ore 15 di venerdì 13 marzo sulle zone 1 e 3 del territorio regionale, con particolare attenzione alla Piana campana, a Napoli, alle isole, all’area vesuviana, alla Penisola sorrentino-amalfitana, ai Monti di Sarno e ai Monti Picentini. La criticità gialla, nelle comunicazioni della Protezione Civile, è associata a possibili fenomeni di dissesto idrogeologico localizzato e a impatti al suolo che richiedono particolare prudenza e monitoraggio costante. Secondo il quadro previsionale, sono attese precipitazioni che potranno assumere anche carattere di intenso temporale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

