In Italia, sono stati segnalati casi sospetti di hantavirus, con alcune persone poste in quarantena. La diffusione del virus sembra essere collegata a un focolaio internazionale che ha coinvolto la nave da spedizione MV Hondius. L'attenzione si concentra ora su diverse città, da Milano a Messina, dove sono state avviate le procedure di monitoraggio e controllo. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità sanitarie.

Il focolaio internazionale di hantavirus legato alla nave da spedizione MV Hondius continua ad allargarsi e coinvolge direttamente anche l’Italia. Nelle ultime ore il Ministero della Salute ha intensificato le misure di sorveglianza sanitaria su alcuni passeggeri transitati nel nostro Paese, mentre in Francia una donna risultata positiva all’ Andes hantavirus è ricoverata in condizioni critiche in terapia intensiva. L’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, parla di una situazione “in rapida evoluzione”, pur continuando a definire “molto basso” il rischio per la popolazione generale. Secondo gli ultimi aggiornamenti europei, i casi collegati al cluster della nave sarebbero almeno nove, di cui sette confermati e due probabili, con tre decessi già registrati.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Allerta Hantavirus in Italia: casi sospetti e quarantene da Milano a Messina

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