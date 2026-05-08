A Monza, a partire dall'11 maggio e fino al 23 luglio, si terranno 17 serate dedicate al ciclismo sulla pista dell'autodromo, promosse da Federciclismo, dal Comune e da una banca locale. L'iniziativa mira a offrire un'occasione per pedalare in un ambiente controllato, con regole specifiche per garantire la sicurezza dei partecipanti e ridurre i rischi legati al traffico stradale.

Se si fa squadra, si vince. Allargare la base, avvicinare sempre più giovani alla bicicletta, portarli a fare sport nella migliore condizione possibile, con la garanzia di pedalare senza rischi. Qui non si parla di organizzazione di gare, agonismo, premi o trofei: qui conta l'aspetto sociale. La preoccupazione principale dei genitori dei ciclisti, soprattutto giovani, sono il traffico e i pericoli della strada? Bene: il Comitato provinciale Monza e Brianza della Federazione ciclistica italiana, guidato da Chiara Mariani, ha siglato un accordo per il secondo anno con l’Autodromo di Monza per garantire allenamenti in completa sicurezza a ogni genere di ciclista tesserato per la Federciclismo, la Federazione italiana Triathlon e gli Enti di promozione sportiva Csi e Asci.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pedalare in sicurezza sulla pista dell'Autodromo di Monza: 17 serate fino a luglio. Date e regole

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