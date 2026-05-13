L'inflazione negli Stati Uniti ha raggiunto il 3,8%, avvicinandosi alla soglia del 4%. Questo dato preoccupa la Federal Reserve, che monitora attentamente l'andamento dei prezzi al consumo. Non sono stati registrati movimenti significativi di dazi o di truppe, ma il dato sull'inflazione rappresenta un elemento chiave nell'attuale scenario economico del paese.

Non sono i dazi o i movimenti delle truppe a definire l'attuale fase economica americana, ma quel 3,8% di inflazione che suona come un allarme rosso per la Federal Reserve. La risalita dei prezzi, spinta dalle fiammate del conflitto in Iran, solleva il velo su una verità scomoda che, a lungo, il governo guidato da Donald Trump ha provato a ignorare: il costo della guerra non rimane confinato ai paesi dove si combatte, nè si limita alla spesa bellica approvata dal Congresso. Il vero costo si manifesta lungo tutte le catene di approvvigionamento globali, trasformando il rischio e l'instabilità geopolitica in una tassa occulta che colpisce ogni settore, dall'energia alla logistica alimentare.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Allarme inflazione Usa. Sfiorata la soglia del 4%

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