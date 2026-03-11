I fornai di Milano hanno espresso preoccupazione riguardo all’aumento dei costi del pane, che potrebbe portare il prezzo finale a superare una soglia critica per molte famiglie. La questione deriva dall’impatto delle tensioni in Iran e delle dinamiche internazionali sui prezzi delle materie prime. La situazione rischia di influire sui prezzi del pane, un alimento quotidiano per molti italiani.

Milano, 11 marzo 2026 – Le conseguenze del conflitto in Iran e i complessi scenari internazionali potrebbero incidere in maniere significativa anche su uno dei prodotti più comuni della tavola degli italiani: il pane. A lanciare l’allarme è l’Associazione Fornai Milano, che non usano giri di parole: “il timore è che il prezzo di una pagnotta possa superare soglie critiche per le famiglie italiane ". "Il rischio è che l'odore del pane fresco diventi, purtroppo, solo un ricordo del passato" La richiesta di interventi d’urgenza. All’origine della preoccupazioni c’è l’effetto domino dei costi. Se il prezzo del grano è influenzato dai mercati internazionali, "è il costo di trasformazione (energia e lavoro) a pesare oggi per oltre il 60% sul prezzo finale del pane". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Iran, l’allarme dei fornai milanesi: il prezzo del pane rischia di superare la soglia critica per le famiglie

Articoli correlati

Dichiarazione dei redditi presentata in ritardo, quanto si paga? Le sanzioni e la soglia criticaDichiarazione tardiva o dichiarazione omessa? A quali rischi si va incontro se non si è adempiuto ai propri obblighi fiscali in tempo? La riforma...

Prezzo del greggio in flessione, Brent scende sotto la soglia dei 70 dollari.Il prezzo del greggio ha registrato una flessione significativa, con il barrel di Brent sceso sotto la soglia dei 70 dollari per la prima volta da...

Contenuti e approfondimenti su Iran l'allarme dei fornai milanesi il...

Temi più discussi: Guerra Iran, l'allarme delle imprese: rincari di 10 miliardi per energia, export a rischio; L'allarme degli 007, con l'escalation in Iran cresce il rischio terrorismo; Iran, l’Italia alza l’allerta: Ma il rischio è il terrorismo; L'allarme dell'intelligence: la guerra in Iran accresce il rischio terrorismo.

Qatar lancia l'allarme: la guerra con l'Iran potrebbe avere risultati catastrofici per il mondoIl portavoce del ministero degli Esteri del Qatar e consigliere del primo ministro, Majed Al-Ansari, si rivolge alla stampa a Doha, 10 marzo 2026. msn.com

Guerra Iran, l'allarme delle imprese: rincari di 10 miliardi per energia, export a rischioLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran, l'allarme delle imprese: rincari di 10 miliardi per energia, export a rischio ... tg24.sky.it

#Iran In un’intervista il presidente Trump ha dichiarato che “guerra finirà presto, poiché non c’è più praticamente niente da bombardare”. - facebook.com facebook

#TG2000 - L’ #Iran attacca Paesi arabi. Usa: “Mine a #Hormuz”. Ferito #MojtabaKhamenei #11marzo #Trump #Libano #Israele #IranIsraelWar #IranWar #Teheran #MedioOriente #Hezbollah #Netanyahu #Khamenei #ONU #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com