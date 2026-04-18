Nel 2025, nella provincia di Catanzaro, la spesa totale per il gioco d’azzardo ha superato un miliardo di euro. Si tratta di una cifra elevata che evidenzia un fenomeno rilevante in questa regione, con un impatto che coinvolge diverse fasce della popolazione. I dati vengono diffusi in un momento in cui si discute di problemi sociali legati alla dipendenza e all’eccessivo coinvolgimento in attività di gioco.

Nel 2025, la provincia di Catanzaro ha registrato una spesa per il gioco d’azzardo che ha superato la soglia di un miliardo di euro, confermandosi un nodo cruciale nel del rischio sociale calabrese. Il dato, emerso dall’analisi dei numeri ufficiali del Ministero dell’Economia elaborati da Libera, posiziona il territorio catanzarese al terzo posto nella regione per volumi di raccolta, evidenziando una dinamica economica che incide profondamente sul benessere delle famiglie locali. La geografia dei numeri: Catanzaro e i flussi economici della regione. L’analisi dei flussi finanziari legati alle scommesse e ai giochi d’azzardo delinea un quadro di forte disparità tra le diverse province calabresi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catanzaro, l’allarme del gioco: superata la soglia del miliardo

Notizie correlate

Raccolta del Farmaco, numeri da record in Piemonte: superata soglia 490mila euro solo nel TorineseSono numeri da record quelli che arrivano postumi alla 26esima edizione delle giornate di raccolta del farmaco di Banco Farmaceutico, tenutasi tra il...

Leggi anche: BolognaFiere, fatturato record: "Superata la soglia dei 300 milioni"

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Epatite A, rientra l’allarme in Calabria: dimesso a Catanzaro l’ultimo paziente ricoverato · LaC News24; Incentivi uguali, divari maggiori: l’allarme della Uil Calabria; Catanzaro, Lido ancora in difficoltà dopo il ciclone: Ritardi nei ristori, attività a rischio; Truffa Tari a Catanzaro: allarme sms falsi.

Catanzaro, la gara che conferma (e avverte). Cosenza, il limite da superare. Crotone, un rallentamento che preoccupaIl carattere dei giallorossi e i difetti ancora da sistemare. Il vero ostacolo dei Lupi resta interno. Il calo dei pitagorici: 4 punti nelle ultime 4 gare ... corrieredellacalabria.it

Catanzaro, il quartiere Pianicello ha paura: Rischiamo una Niscemi calabreseConferenza stampa del Comitato di residenti che chiede l’intervento della Protezione civile regionale. Il geologo Saccà: le abbondanti piogge di questo periodo aumentano il rischio di distaccamenti fr ... msn.com

All'Università di Catanzaro le start up si presentano alle imprese: Riparte la carovana di “Xpitch”, lo speciale “X Factor” dedicato alle start up calabresi. Dopo la prima tappa di un mese fa all’Unical, sarà ora l’Università Magna Graecia di Catanzaro... - facebook.com facebook

Duro colpo alla ‘ndrangheta da parte dei Carabinieri, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro: 15 le persone arrestate perché gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, omicidio, estorsione aggravata e detenzion x.com