Recentemente si è diffusa la preoccupazione riguardo all’Hantavirus, ma le autorità sanitarie precisano che il rischio di contagio tra esseri umani è molto basso. Francesco Vaia, membro dell’Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, ha un passato come direttore dello Spallanzani e alla guida della prevenzione sanitaria presso il ministero della Salute. Le informazioni ufficiali indicano che i casi di trasmissione da persona a persona sono estremamente rari.

Francesco Vaia, componente dell’Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, è stato direttore dello Spallanzani e direttore generale della prevenzione sanitaria al ministero della Salute. E quando parla di hantavirus è uno dei pochi che non si baloccano con i facili allarmismi. «Diciamo le cose chiare, in maniera molto netta: non dobbiamo assolutamente avere paura. La cosa più grave che ci può accadere è quella di entrare nella psicosi. Stamattina ho ricevuto varie telefonate di persone semplici, normali, che mi chiamavano per chiedere: “Professore, ma dobbiamo preoccuparci? C’è un po’ di ansia a casa nostra”. Il messaggio chiaro che deve essere, secondo me, lanciato dai media è che non bisogna avere paura di questo hantavirus.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Allarme Hantavirus? «Il rischio di contagio uomo-uomo è rarissimo»

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