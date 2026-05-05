L'Oms ha segnalato la possibilità di trasmissione uomo-uomo dell'hantavirus a bordo di una nave da crociera, portando a una stretta sui controlli sanitari. Di conseguenza, le autorità hanno negato lo sbarco alle persone a bordo nelle isole Canarie, mentre la situazione sulla MV Hondius si aggrava, con l'organizzazione che non si limita più a definire il focolaio come un evento raro.

Hantavirus, La crisi sanitaria sulla MV Hondius cambia livello. L?Organizzazione mondiale della sanità non parla più soltanto di un focolaio raro legato al cosiddetto.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Hantavirus, l'Oms: «Possibile contagio uomo-uomo sulla nave da crociera». Negato lo sbarco alle Canarie

Notizie correlate

Leggi anche: Hantavirus, l'Oms: «Possibile contagio uomo-uomo sulla nave da crociera». Alta tensione per lo sbarco alle Canarie

L’Oms: ‘Possibile trasmissione dell’hantavirus da uomo a uomo sulla nave da crociera’ABBONATI A DAYITALIANEWS I sospetti di contagio tra passeggeri L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha segnalato la possibile trasmissione da...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Hantavirus, tre morti su una nave da crociera nell’Atlantico legati alla febbre dei topi. L’Oms: Possibile e…; Hantavirus, cos'è la malattia trasmessa da topi: sintomi e cosa sapere; Tre morti per una possibile epidemia su una nave da crociera, altri casi sospetti a bordo; Scoppia un'epidemia da hantavirus sulla nave da crociera MV Hondius: tre morti e altre tre persone in gravi condizioni. L'Oms avvia un'indagine, i sintomi della sindrome respiratoria acuta.

Hantavirus, Oms: Su nave possibile trasmissione da uomo a uomo. Spagna frena su portoLeggi su Sky TG24 l'articolo Casi di Hantavirus, Oms: Spagna accoglierà nave da crociera alle Canarie. Madrid frena ... tg24.sky.it

Casi sospetti di hantavirus, per l'Oms è possibile la trasmissione da uomo a uomoLa direttrice Van Kerkhove: la Spagna accoglierà la nave ancorata al largo di Capo Verde dove si sono già registrati tre morti, per via dell'infezione virale trasmessa da roditori e selvatici ... avvenire.it

Un possibile focolaio di Hantavirus su una nave da crociera riporta l'attenzione sui rischi legati ai roditori, responsabili della trasmissione di diverse malattie. Tra queste ci sono leptospirosi, salmonellosi e altre infezioni legate alla contaminazione di alimenti e - facebook.com facebook

Il primo decesso per infezione da #Hantavirus sulla nave #MVHondius risale all’11 aprile, mentre l’ultimo è avvenuto il 2 maggio. Un tempo così lungo tra il primo contagio e l’ultimo, fa pensare che ci sia stata una trasmissione interumana dell’infezione. Occorr x.com