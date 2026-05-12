Il professor Vaia | Rarissimo il contagio uomo-uomo

Da laverita.info 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il professor Vaia, ex direttore dello Spallanzani, ha affermato che il contagio uomo-uomo dell'hantavirus è molto raro. Ha inoltre dichiarato che non ci sono motivi per avere paura di questa malattia e ha criticato i media per aver diffuso informazioni irresponsabili. Le sue dichiarazioni mirano a chiarire la reale pericolosità del virus e a mettere in discussione alcune notizie circolate recentemente.

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Francesco Vaia, componente dell’Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, è stato direttore dello Spallanzani e direttore generale della prevenzione sanitaria al ministero della Salute. E quando parla di hantavirus è uno dei pochi che non si baloccano con i facili allarmismi. «Diciamo le cose chiare, in maniera molto netta: non dobbiamo assolutamente avere paura. La cosa più grave che ci può accadere è quella di entrare nella psicosi. Stamattina ho ricevuto varie telefonate di persone semplici, normali, che mi chiamavano per chiedere: “Professore, ma dobbiamo preoccuparci? C’è un po’ di ansia a casa nostra”. Il messaggio chiaro che deve essere, secondo me, lanciato dai media è che non bisogna avere paura di questo hantavirus.🔗 Leggi su Laverita.info

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© Laverita.info - Il professor Vaia: «Rarissimo il contagio uomo-uomo»
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