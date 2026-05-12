Il professor Vaia | Rarissimo il contagio uomo-uomo

Il professor Vaia, ex direttore dello Spallanzani, ha affermato che il contagio uomo-uomo dell'hantavirus è molto raro. Ha inoltre dichiarato che non ci sono motivi per avere paura di questa malattia e ha criticato i media per aver diffuso informazioni irresponsabili. Le sue dichiarazioni mirano a chiarire la reale pericolosità del virus e a mettere in discussione alcune notizie circolate recentemente.

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