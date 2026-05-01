Per il primo maggio, la Camera di Commercio di Roma ha diffuso un messaggio in cui sottolinea come il capitale umano rappresenti il pilastro principale per lo sviluppo economico del territorio. L'ente evidenzia il ruolo delle persone e delle competenze nel sostenere l'economia locale, invitando a riflettere sull'importanza delle risorse umane nel contesto imprenditoriale e commerciale della città.

? Cosa sapere La Camera di Commercio di Roma diffonde un messaggio per il 1° maggio.. Il capitale umano viene indicato come pilastro per lo sviluppo economico del territorio.. In occasione del 1° maggio, la Camera di Commercio di Roma ha diffuso un messaggio rivolto a tutte le imprese e ai lavoratori per onorare il contributo fondamentale dato alla crescita del territorio attraverso l’impegno quotidiano e il senso di responsabilità. Attraverso un video dedicato, l’istituzione ha voluto porre l’accento sul valore umano che sostiene l’intero sistema produttivo locale. Il ringraziamento della Camera di Commercio si è rivolto in modo diretto sia alle lavoratrici che ai lavoratori, riconoscendoli come il vero motore pulsante della comunità e dell’economia regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, Camera di Commercio: il valore umano guida l’economia locale

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