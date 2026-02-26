Arezzo | allarme scuole piano anti-illegalità in 5 punti

Arezzo si prepara ad affrontare le questioni legate alla sicurezza nelle scuole con un nuovo piano in cinque punti. La prefettura si è attivata questa mattina per coordinare le misure, coinvolgendo le autorità locali e le istituzioni scolastiche. L’obiettivo è rafforzare i controlli e garantire ambienti più sicuri per studenti e insegnanti.

Arezzo, allarme legalità: il piano per le scuole. La prefettura di Arezzo si è trasformata, questa mattina, in un quartier generale della sicurezza. Al centro dell’attenzione, un fenomeno che preoccupa sempre più: l’illegalità nelle scuole. Bullismo, cyberbullismo, spaccio di sostanze stupefacenti. Sono queste le parole d’ordine che hanno guidato la riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto per fare il punto sulla Direttiva interministeriale del 28 gennaio 2026. Chi c’era e perché. Non solo forze dell’ordine. Nella stanza, oltre ai vertici provinciali delle forze di polizia, c’erano anche i rappresentanti dell’ufficio scolastico, dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, della Provincia e dei Comuni con i rispettivi servizi sociali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sicurezza nelle scuole, vertice in Prefettura: scatta il piano anti-bullismo e spaccioLa riunione fa seguito ai recenti e gravi fatti di cronaca e alla direttiva congiunta dei ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi,...

