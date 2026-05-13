L’intelligence di Kiev ha riferito che la Russia ha avviato un attacco aereo combinato contro l’Ucraina, con un’ondata di missili in arrivo. La notizia è stata diffusa da Ukrainska Pravda e riguarda l’intera regione. Non sono stati forniti dettagli sulle aree colpite o sul numero di missili lanciati. La situazione viene monitorata dalle autorità locali, che hanno invitato alla massima prudenza.

Gli 007 ucraini: centinaia di droni per sovraccaricare il sistema di difesa aerea. Precedono missili da crociera e missili balistici Kiev, 13 maggio 2026 – La Russia ha lanciato un attacco aereo combinato sull’Ucraina: lo sostiene l’intelligence di Kiev, citata dall’Ukrainska Pravda. Un’operazione in due fasi: “Nella prima l'aggressore utilizza un numero considerevole di droni d'attacco per sovraccaricare il sistema di difesa aerea ucraino e colpire obiettivi civili”, spiegano gli 007 del Gur. È attesa ora un’ondata “significativa” di missili da crociera “lanciati da aerei e navi” e missili balistici. Nel mirino ci sarebbero le infrastrutture e le imprese energetiche, i siti militari-industriale e gli edifici governativi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Allarme di Kiev: attacco combinato sull’Ucraina, ondata di missili russi in arrivo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Ucraina, nuova pioggia di missili russi. Kiev non arretra

Nuova ondata di attacchi russi in Ucraina, lanciati 390 droni e 34 missili – Il video(Agenzia Vista) Ucraina, 24 marzo 2026 Una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte 11 regioni dell'Ucraina, causando almeno quattro...

Temi più discussi: Ignorata la tregua ucraina; Zelensky e il cinismo di Putin: Tregua? Propaganda tra un raid e l'altro; Tregua e controtregua; Ucraina, finita la tregua: pioggia di droni russi, un morto nell’Est. Mosca: L'Ue non può mediare la pace.

Allarme di Kiev: attacco combinato sull’Ucraina, ondata di missili russi in arrivoGli 007 ucraini: centinaia di droni per sovraccaricare il sistema di difesa aerea. Precedono missili da crociera e missili balistici ... quotidiano.net

Cinque vittime a Dzhankoi dopo un attacco di droni, Ucraina dichiara cessate il fuocoSintesi dei fatti: attacco a Dzhankoi, bilanci di vittime e l'annuncio di una tregua unilaterale da parte di Kiev ... notizie.it