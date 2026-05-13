Allarme di Kiev | attacco combinato sull’Ucraina ondata di missili russi in arrivo

Da quotidiano.net 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’intelligence di Kiev ha riferito che la Russia ha avviato un attacco aereo combinato contro l’Ucraina, con un’ondata di missili in arrivo. La notizia è stata diffusa da Ukrainska Pravda e riguarda l’intera regione. Non sono stati forniti dettagli sulle aree colpite o sul numero di missili lanciati. La situazione viene monitorata dalle autorità locali, che hanno invitato alla massima prudenza.

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Gli 007 ucraini: centinaia di droni per sovraccaricare il sistema di difesa aerea. Precedono missili da crociera e missili balistici Kiev, 13 maggio 2026 – La Russia ha lanciato un attacco aereo combinato sull’Ucraina: lo sostiene l’intelligence di Kiev, citata dall’Ukrainska Pravda. Un’operazione in due fasi: “Nella prima l'aggressore utilizza un numero considerevole di droni d'attacco per sovraccaricare il sistema di difesa aerea ucraino e colpire obiettivi civili”, spiegano gli 007 del Gur. È attesa ora un’ondata “significativa” di missili da crociera “lanciati da aerei e navi” e missili balistici. Nel mirino ci sarebbero le infrastrutture e le imprese energetiche, i siti militari-industriale e gli edifici governativi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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