Allarme di Kiev | attacco combinato sull’Ucraina ondata di missili russi in arrivo
L’intelligence di Kiev ha riferito che la Russia ha avviato un attacco aereo combinato contro l’Ucraina, con un’ondata di missili in arrivo. La notizia è stata diffusa da Ukrainska Pravda e riguarda l’intera regione. Non sono stati forniti dettagli sulle aree colpite o sul numero di missili lanciati. La situazione viene monitorata dalle autorità locali, che hanno invitato alla massima prudenza.
Gli 007 ucraini: centinaia di droni per sovraccaricare il sistema di difesa aerea. Precedono missili da crociera e missili balistici Kiev, 13 maggio 2026 – La Russia ha lanciato un attacco aereo combinato sull’Ucraina: lo sostiene l’intelligence di Kiev, citata dall’Ukrainska Pravda. Un’operazione in due fasi: “Nella prima l'aggressore utilizza un numero considerevole di droni d'attacco per sovraccaricare il sistema di difesa aerea ucraino e colpire obiettivi civili”, spiegano gli 007 del Gur. È attesa ora un’ondata “significativa” di missili da crociera “lanciati da aerei e navi” e missili balistici. Nel mirino ci sarebbero le infrastrutture e le imprese energetiche, i siti militari-industriale e gli edifici governativi.🔗 Leggi su Quotidiano.net
Notizie correlate
Leggi anche: Ucraina, nuova pioggia di missili russi. Kiev non arretra
Nuova ondata di attacchi russi in Ucraina, lanciati 390 droni e 34 missili – Il video(Agenzia Vista) Ucraina, 24 marzo 2026 Una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte 11 regioni dell'Ucraina, causando almeno quattro...
Temi più discussi: Ignorata la tregua ucraina; Zelensky e il cinismo di Putin: Tregua? Propaganda tra un raid e l'altro; Tregua e controtregua; Ucraina, finita la tregua: pioggia di droni russi, un morto nell’Est. Mosca: L'Ue non può mediare la pace.
?Terrorismo ed elezioni: le ultime dichiarazioni di Vladimir Putin Il Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ha lanciato un nuovo allarme sulla sicurezza interna: Il rischio di minacce terroristiche in Russia è in aumento. Secondo il Cremlino, Kiev facebook
Allarme di Kiev: attacco combinato sull’Ucraina, ondata di missili russi in arrivoGli 007 ucraini: centinaia di droni per sovraccaricare il sistema di difesa aerea. Precedono missili da crociera e missili balistici ... quotidiano.net
Cinque vittime a Dzhankoi dopo un attacco di droni, Ucraina dichiara cessate il fuocoSintesi dei fatti: attacco a Dzhankoi, bilanci di vittime e l'annuncio di una tregua unilaterale da parte di Kiev ... notizie.it