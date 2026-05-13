Allarme degrado al Parco Pertini sporcizia e giochi insicuri

Negli ultimi giorni sono stati effettuati controlli nelle aree giochi pubbliche del parco Pertini, riscontrando un livello elevato di sporcizia e condizioni di insicurezza dei giochi. Le verifiche sono state fatte da un team incaricato di monitorare lo stato di manutenzione e sicurezza delle strutture presenti nel parco. I risultati evidenziano problematiche che richiedono interventi immediati per garantire la sicurezza dei frequentatori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui