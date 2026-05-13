Allarme degrado al Parco Pertini sporcizia e giochi insicuri

Da modenatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni sono stati effettuati controlli nelle aree giochi pubbliche del parco Pertini, riscontrando un livello elevato di sporcizia e condizioni di insicurezza dei giochi. Le verifiche sono state fatte da un team incaricato di monitorare lo stato di manutenzione e sicurezza delle strutture presenti nel parco. I risultati evidenziano problematiche che richiedono interventi immediati per garantire la sicurezza dei frequentatori.

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"Stiamo portando avanti in queste settimane un monitoraggio delle aree giochi cittadine e ciò che stiamo constatando non può che destare forte preoccupazione. La manutenzione delle aree gioco all'interno dei parchi cittadini è totalmente insufficiente. Al Parco Pertini, oggetto di una recente.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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