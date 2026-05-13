Allarme degrado al Parco Pertini sporcizia e giochi insicuri
Negli ultimi giorni sono stati effettuati controlli nelle aree giochi pubbliche del parco Pertini, riscontrando un livello elevato di sporcizia e condizioni di insicurezza dei giochi. Le verifiche sono state fatte da un team incaricato di monitorare lo stato di manutenzione e sicurezza delle strutture presenti nel parco. I risultati evidenziano problematiche che richiedono interventi immediati per garantire la sicurezza dei frequentatori.
"Stiamo portando avanti in queste settimane un monitoraggio delle aree giochi cittadine e ciò che stiamo constatando non può che destare forte preoccupazione. La manutenzione delle aree gioco all'interno dei parchi cittadini è totalmente insufficiente. Al Parco Pertini, oggetto di una recente.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Notizie correlate
Ancisi (LpR) denuncia: "Degrado e sporcizia nel parco pubblico attiguo allo Stradello delle Antiche Mura"“Il parco pubblico attiguo allo Stradello delle Antiche Mura e al piazzale delle Blacherne, nella zona retrostante la Circonvallazione piazza d’Armi...
"Mentre il Comune inaugura, a 50 metri il sottopasso del parco Giotto resta nel degrado, tra sporcizia e siringhe""Recentemente l’amministrazione comunale ha inaugurato la nuova isola ecologica davanti a uno degli ingressi del Parco Pertini, parlando di...
Bergamo, accoltellato al parco di via Pertini: un arresto. I residenti: situazione invivibileIl 43enne nordafricano accoltellato è ancora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Papa Giovanni XXIII, ma non rischia la vita. È stato invece arrestato dagli agenti delle Volanti l’uomo che ... ecodibergamo.it
Tentato omicidio al parco Pertini: arrestato un 37enneÈ accusato dell'aggressione per mezzo di una bottiglia infranta ai danni di un connazionale di 44 anni che sarebbe intervenuto in difesa di una ragazza ... bergamonews.it