Mentre il Comune inaugura a 50 metri il sottopasso del parco Giotto resta nel degrado tra sporcizia e siringhe

A poche decine di metri dall'inaugurazione di una nuova isola ecologica, il sottopasso del parco Giotto si presenta in condizioni di degrado, con sporcizia e siringhe abbandonate visibili. Mentre il Comune ha aperto questa struttura, il sottopasso rimane trascurato, evidenziando uno stato di abbandono e incuria. La differenza tra le due aree si nota chiaramente, senza che si registrino interventi immediati di pulizia o manutenzione.