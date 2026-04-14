Mentre il Comune inaugura a 50 metri il sottopasso del parco Giotto resta nel degrado tra sporcizia e siringhe
A poche decine di metri dall'inaugurazione di una nuova isola ecologica, il sottopasso del parco Giotto si presenta in condizioni di degrado, con sporcizia e siringhe abbandonate visibili. Mentre il Comune ha aperto questa struttura, il sottopasso rimane trascurato, evidenziando uno stato di abbandono e incuria. La differenza tra le due aree si nota chiaramente, senza che si registrino interventi immediati di pulizia o manutenzione.
"Recentemente l’amministrazione comunale ha inaugurato la nuova isola ecologica davanti a uno degli ingressi del Parco Pertini, parlando di sostenibilità e decoro. Peccato che a poche decine di metri di distanza, nel sottopassaggio di accesso al parco dal lato di via Crispi, la situazione sia.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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