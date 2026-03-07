Ancisi LpR denuncia | Degrado e sporcizia nel parco pubblico attiguo allo Stradello delle Antiche Mura

Un rappresentante di una lista civica denuncia un costante stato di degrado e sporcizia nel parco pubblico vicino allo Stradello delle Antiche Mura e al piazzale delle Blacherne. La zona, situata dietro la Circonvallazione piazza d’Armi che costeggia le mura storiche e la ferrovia, si trova da tempo in condizioni di abbandono senza interventi da parte dell’amministrazione comunale.

"Il parco pubblico attiguo allo Stradello delle Antiche Mura e al piazzale delle Blacherne, nella zona retrostante la Circonvallazione piazza d'Armi che fiancheggia le mura storiche e la ferrovia, versa perennemente nel degrado e nella sporcizia, senza che l'amministrazione comunale se ne curi, a parte qualche svuotamento dei cestini colmi di rifiuti". A denunciare la situazione è Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, che in una nota stampa annuncia una interrogazione al sindaco per risolvere la situazione. "Non è chiaro ai cittadini da cui ci sono giunte recriminazioni - spiega Ancisi - chi, per conto del Comune, dovrebbe occuparsi delle relative incombenze (manutenzione del verde, spazzamento, raccolta dei rifiuti sparsi, ecc.

