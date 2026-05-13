Allarme crociera | 1.700 isolati in Francia test negativi in Italia

Un allarme riguarda circa 1.700 persone isolate in Francia a causa di un sospetto di contagio, mentre in Italia sono stati effettuati test che sono risultati negativi. La nave diretta a Rotterdam è al centro delle preoccupazioni, con i passeggeri che potrebbero essere a rischio di esposizione al virus Andes, che si sta diffondendo tra i viaggiatori. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione e hanno avviato le procedure di controllo.

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