Allarme crociera | 1.700 isolati in Francia test negativi in Italia
Un allarme riguarda circa 1.700 persone isolate in Francia a causa di un sospetto di contagio, mentre in Italia sono stati effettuati test che sono risultati negativi. La nave diretta a Rotterdam è al centro delle preoccupazioni, con i passeggeri che potrebbero essere a rischio di esposizione al virus Andes, che si sta diffondendo tra i viaggiatori. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione e hanno avviato le procedure di controllo.
? Domande chiave Cosa rischiano i passeggeri della nave che sta andando a Rotterdam?. Come si diffonde il virus Andes tra i viaggiatori della crociera?. Perché il Ministero della Salute ha alzato il livello di allerta?. Chi sta monitorando i sintomi dei passeggeri giunti in Italia?.? In Breve OMS registra 11 casi sospetti con 9 conferme verificate per il Norovirus.. Paziente argentina di 49 anni in miglioramento presso il Policlinico G. Martino di Messina.. Esperto Ecdc Andreas Hoefer esclude mutazioni del virus Andes per la contagiosità umana.. Ministero della Salute attiva il Piano Pandemico 2025-2029 per gestire nuovi scenari.. A Bordeaux oltre 1.🔗 Leggi su Ameve.eu
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