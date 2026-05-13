Alla scoperta del mio paese Una mappa a misura di bambino

Bibbiena è il luogo in cui viviamo, diviso tra la zona di Bibbiena Alta e le aree più recenti. A Bibbiena Alta si trovano vicoli stretti, edifici storici e chiese antiche. La parte più moderna si sviluppa invece con strade più ampie e case più nuove. La città si estende su un territorio che combina elementi storici con insediamenti più recenti, e molti abitanti la conoscono fin da bambini.

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Bibbiena è il paese nel quale viviamo e che chiamiamo casa. Alcuni di noi abitano a Bibbiena Alta, la parte più antica fatta di vicoli stretti, palazzi storici e chiese. Altri invece vivono a Bibbiena Bassa o Stazione, la zona più recente e moderna, dove tutto è un po’ più movimentato. Bibbiena Alta, con il suo centro storico situato sulla collina, è la meta preferita delle nostre uscite didattiche con le maestre. Il luogo più grande e famoso è Piazza Tarlati. Ci si può arrivare da cinque punti diversi, se provieni dal Borgo di Mezzo, che è il Corso di Bibbiena ed entri in piazza, ti trovi in un vasto spazio a forma rettangolare, lastricato e racchiuso da tre lati da antichi palazzi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Alla scoperta del mio paese". Una mappa a misura di bambino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sous les eaux : le combat des Maldives pour survivre- Documentaire Environnement- AMP Notizie correlate Alla scoperta di Monterenzio. I filmati degli abitanti del paeseA Monterenzio, in provincia di Bologna, nella scuola secondaria di primo grado Falcone-Borsellino, abbiamo partecipato al progetto Maps-Me, sostenuto... Leggi anche: La mappa del mistero: alla scoperta del tesoro ignorato dei castelli agrigentini tra storia, miti e leggende Argomenti più discussi: Alla scoperta degli artisti della Terra!; Collodi, il paese di Pinocchio dove la favola continua; Da Marco Paolini a François Cazzanelli, da Davide Cassani alla serata dedicata a Walter Bonatti: meno di un mese al Festival L'Altramontagna. Ecco il programma; Viaggiare zaino in spalla: la guida pratica al backpacking. Mappa migliore di Luken (il mio paese fittizio) reddit Diktatorship, alla scoperta del sessismo nel nostro PaeseRoma, 20 giu. (askanews) – Altro weekend di programmazione per Diktatorship al Cinema Farnese di Roma (22-23-24-25 giugno), film dei registi Gustav Hofer e Luca Ragazzi, coppia sul set e nella vita, ... affaritaliani.it