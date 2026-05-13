Alla scoperta del mio paese Una mappa a misura di bambino
Bibbiena è il luogo in cui viviamo, diviso tra la zona di Bibbiena Alta e le aree più recenti. A Bibbiena Alta si trovano vicoli stretti, edifici storici e chiese antiche. La parte più moderna si sviluppa invece con strade più ampie e case più nuove. La città si estende su un territorio che combina elementi storici con insediamenti più recenti, e molti abitanti la conoscono fin da bambini.
Bibbiena è il paese nel quale viviamo e che chiamiamo casa. Alcuni di noi abitano a Bibbiena Alta, la parte più antica fatta di vicoli stretti, palazzi storici e chiese. Altri invece vivono a Bibbiena Bassa o Stazione, la zona più recente e moderna, dove tutto è un po’ più movimentato. Bibbiena Alta, con il suo centro storico situato sulla collina, è la meta preferita delle nostre uscite didattiche con le maestre. Il luogo più grande e famoso è Piazza Tarlati. Ci si può arrivare da cinque punti diversi, se provieni dal Borgo di Mezzo, che è il Corso di Bibbiena ed entri in piazza, ti trovi in un vasto spazio a forma rettangolare, lastricato e racchiuso da tre lati da antichi palazzi.🔗 Leggi su Lanazione.it
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