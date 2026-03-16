La mappa del mistero | alla scoperta del tesoro ignorato dei castelli agrigentini tra storia miti e leggende

In provincia di Agrigento si trovano numerosi castelli e fortificazioni legati alla famiglia Chiaramonte, spesso trascurati rispetto ai templi e alle spiagge. Queste strutture storiche rappresentano un patrimonio di mura e leggende che ancora oggi attirano l’attenzione di studiosi e appassionati. La mappa dei castelli nascosti si estende tra mura antiche e storie di un passato che continua a suscitare interesse.

Non solo Templi e mare in provincia di Agrigento. Ma anche un “tesoro”, fin troppo spesso ignorato, fatto di castelli e fortificazioni, molti dei quali legati alla potente famiglia dei Chiaramonte. Manieri, situati spesso in posizioni panoramiche o a picco sul mare, sopravvissuti allo scorrere del tempo grazie alle antiche tecniche costruttive, che rappresentano una parte fondamentale del patrimonio storico e architettonico della Sicilia medievale. La costruzione dei castelli in provincia di Agrigento rispondeva a tre esigenze fondamentali che hanno caratterizzato l'isola tra l'XI e il XV secolo: la difesa militare, il controllo del territorio agricolo e l'affermazione del potere politico delle grandi famiglie nobiliari. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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