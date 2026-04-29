A Monterenzio, paese della provincia di Bologna, è stato avviato un progetto nella scuola secondaria di primo grado Falcone-Borsellino, chiamato Maps-Me. L'iniziativa è stata realizzata con il supporto di un fotografo, un regista e la responsabile delle attività della scuola. Durante le attività, sono stati raccolti filmati realizzati dagli stessi studenti e abitanti del paese.

A Monterenzio, in provincia di Bologna, nella scuola secondaria di primo grado Falcone-Borsellino, abbiamo partecipato al progetto Maps-Me, sostenuto da Carlo Sgarzi, il fotografo, Marco Scotuzzi, il regista, e Cecilia Conti, la responsabile delle attività. Hanno aderito le classi 1A, 2A e 2B. Il progetto ha come fine quello di filmare i luoghi, le persone e le attività della nostra valle, per farne un documentario che rappresenti Monterenzio e le zone limitrofe. La proposta, a cui abbiamo aderito, è stata fatta dalla fondazione Cinemovel e ha coinvolto studenti, professori, parenti e tutti coloro che, come noi, conoscono la valle e ci vivono ogni giorno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alla scoperta di Monterenzio. I filmati degli abitanti del paese

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