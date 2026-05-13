Una persona ricorda un momento speciale vissuto alla Scala, dove, dopo la ricostruzione seguita ai bombardamenti, è riuscita ad assistere a un concerto grazie a un biglietto trovato dal padre. L'evento si svolge in una Milano che, 80 anni fa, si trovava tra macerie e speranze, e l’episodio risale a circa 15 anni prima. La testimonianza rivela la gioia di quegli anni e il legame con un passato ancora vivo.

"Avevo 15 anni. Mio padre riuscì a trovare un solo biglietto per andare al concerto della Scala ricostruita dopo i bombardamenti e lo diede a me. Voleva che vedessi Toscanini ", all’epoca settantanovenne, appena rientrato dall’America dove si era rifugiato perché si opponeva al fascismo. La Scala rinasceva l’11 maggio del 1946 e Luigi Amman, milanese, che porta il cognome del bisnonno austriaco emigrato in Lombardia per aprire cotonifici, lo ricorda a distanza di 80 anni. "Io c’ero". E c’era anche lunedì mattina. Tra gli spettatori del concerto che ha celebrato l’anniversario di quell’evento memorabile. L’11 maggio, giorno del suo novantacinquesimo compleanno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alla Scala ritrovata come 80 anni fa: "Quella Milano di macerie e speranza. Ero più felice dei quindicenni di oggi"

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