Alla parrocchia cesenate torna il Mercatissimo delle grandi occasioni

Nel fine settimana di sabato 16 e domenica 17 maggio si svolgerà presso la parrocchia di Sant’Egidio a Cesena l’edizione primaverile del “Mercatissimo”. Si tratta di un mercatino dell’usato promosso dall’ente religioso, che si svolge regolarmente in questa zona. L’evento prevede l’allestimento di bancarelle dove vengono venduti oggetti di seconda mano. La manifestazione si svolge su due giorni consecutivi e si tiene nel periodo primaverile.

Si terrà nel fine settimana di sabato 16 e domenica 17 maggio l’edizione primaverile del “Mercatissimo”, il mercatino dell’usato promosso dalla parrocchia di Sant’Egidio di Cesena. Nei banchi allestiti dai volontari si potrà trovare a poco prezzo tanto abbigliamento primavera-estate per adulti e.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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