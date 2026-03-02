A caccia di occasioni nel weekend torna protagonista il vintage con il Mercatissimo
Nel fine settimana, il “Mercatissimo” torna a essere protagonista con il suo appuntamento dedicato al vintage e al riuso. L’evento si svolgerà sabato 7 e domenica 8 marzo, promosso dal Gruppo di preghiera di Montepaolo. Gli appassionati potranno trovare occasioni tra abbigliamento, oggetti e pezzi unici, in un mercato che invita a scoprire il fascino del vintage e del riciclo.
Largo al second hand, nel weekend torna il "Mercatissimo" del Gruppo di preghiera di MontepaoloSabato 10 e domenica 11 gennaio, dalle 8 alle 18, torna il “Mercatissimo”, il mercato dedicato al riuso promosso dal Gruppo di preghiera di...
Tornano le grandi occasioni del "Mercatissimo", il mercato del riuso del gruppo di preghiera di MontepaoloSabato 13 e domenica 14 dicembre torna il “Mercatissimo”, con una due giorni tutta dedicata agli oggetti di seconda mano, tra occasioni per...