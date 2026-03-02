A caccia di occasioni nel weekend torna protagonista il vintage con il Mercatissimo

Nel fine settimana, il “Mercatissimo” torna a essere protagonista con il suo appuntamento dedicato al vintage e al riuso. L’evento si svolgerà sabato 7 e domenica 8 marzo, promosso dal Gruppo di preghiera di Montepaolo. Gli appassionati potranno trovare occasioni tra abbigliamento, oggetti e pezzi unici, in un mercato che invita a scoprire il fascino del vintage e del riciclo.