Alla Leopolda arriva Nova Il laboratorio politico del M5S

Da lanazione.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Arriva anche anche a Pisa " Nova - Parola all’Italia ", il progetto di democrazia partecipativa del Movimento 5 Stelle che sabato dalle 10 alle 17.30 approda alla Stazione Leopolda. L’iniziativa si inserisce in un percorso nazionale, promosso dal MoVimento 5 Stelle, che prevede 100 eventi simultanei in tutta Italia, con l’obiettivo di raccogliere idee, proposte e priorità direttamente dai cittadini, da mettere poi a disposizione della coalizione progressista. "Alla base del progetto - spiega Valeria Marrocco, responsabile del team Nova pisano - c’è una scelta chiara: invertire il modello tradizionale della politica, spostando il baricentro del confronto dalle sedi centrali dei partiti verso i territori e le comunità locali.🔗 Leggi su Lanazione.it

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