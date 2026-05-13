Alla Leopolda arriva Nova Il laboratorio politico del M5S
Arriva anche anche a Pisa " Nova - Parola all’Italia ", il progetto di democrazia partecipativa del Movimento 5 Stelle che sabato dalle 10 alle 17.30 approda alla Stazione Leopolda. L’iniziativa si inserisce in un percorso nazionale, promosso dal MoVimento 5 Stelle, che prevede 100 eventi simultanei in tutta Italia, con l’obiettivo di raccogliere idee, proposte e priorità direttamente dai cittadini, da mettere poi a disposizione della coalizione progressista. "Alla base del progetto - spiega Valeria Marrocco, responsabile del team Nova pisano - c’è una scelta chiara: invertire il modello tradizionale della politica, spostando il baricentro del confronto dalle sedi centrali dei partiti verso i territori e le comunità locali.🔗 Leggi su Lanazione.it
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