Alla Giarona dieci auto vandalizzate nella notte danni per migliaia di euro
Nella notte tra due giorni fa e ieri, nel quartiere Giarona, sono state danneggiate circa dieci automobili. Le vetture si trovano nelle vicinanze della via Emilia Parmense, vicino al polo di rifornimento dell’Esercito e alla tangenziale. I danni causati dai vandali sono stimati in migliaia di euro. La polizia sta indagando sull’accaduto, ma al momento non ci sono arresti né sospetti ufficiali.
Una decina di auto vandalizzate due notti fa alla Giarona, il quartiere dietro la via Emilia Parmense vicino al Polo di rifornimento dell'Esercito (ex Macra), che si affaccia sulla tangenziale.Pesanti i danni subito da alcune vetture che erano parcheggiate in diverse vie della zona. I delinquenti.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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Quadruplo scontro nella notte, migliaia di danni alle auto“È stata una fortuna che non ci fosse nessuno in strada a quell'ora”, ha detto una persona presente sulla scena, allertata dal forte rumore.
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