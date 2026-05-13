Alla Giarona dieci auto vandalizzate nella notte danni per migliaia di euro

Nella notte tra due giorni fa e ieri, nel quartiere Giarona, sono state danneggiate circa dieci automobili. Le vetture si trovano nelle vicinanze della via Emilia Parmense, vicino al polo di rifornimento dell’Esercito e alla tangenziale. I danni causati dai vandali sono stimati in migliaia di euro. La polizia sta indagando sull’accaduto, ma al momento non ci sono arresti né sospetti ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui