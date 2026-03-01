Quadruplo scontro nella notte migliaia di danni alle auto

Nella notte tra ieri e oggi si è verificato un incidente in salita a Zugnano, coinvolgendo quattro veicoli. L’impatto ha causato danni a numerose auto, con stime di migliaia di euro di danni complessivi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche del caso. Nessuna persona è rimasta ferita gravemente.

"È stata una fortuna che non ci fosse nessuno in strada a quell'ora", ha detto una persona presente sulla scena, allertata dal forte rumore. L'autista, che "non è riuscita a frenare", è rimasta ferita al volto. Sul posto ambulanza, vigili del fuoco e polizia locale Migliaia di euro di danni nella notte tra ieri e oggi, 1° marzo, a causa di un incidente in salita di Zugnano. Quattro auto sono rimaste coinvolte in un violentissimo scontro intorno a mezzanotte. Stando a una prima ricostruzione, basata sul racconto di una persona presente sulla scena allertata dal botto, una Toyota che passava velocemente per la strada avrebbe colpito...