Alla Croce Bianca diritto di superficie per 30 anni Ma per lo stadio 90 anni L' affondo di Grasso
Una questione legata alla gestione di un bene pubblico ha riacceso il dibattito locale. Un diritto di superficie di 30 anni è stato concesso ad un'associazione per l'uso di un'area, mentre un altro complesso sportivo si trova sotto un contratto di 90 anni. Nel frattempo, si evidenzia il ruolo attivo del volontariato, in particolare nel settore sanitario.
“Arezzo ha una grande tesoro: il suo volontariato. In ogni ambito, ma soprattutto in quello sanitario. Eppure c’è chi lo sacrifica e lo umilia”, a sostenerlo Giovanni Grasso, capolista di Casa Riformista, lista a sostegno del candidato Vincenzo Ceccarelli che parla di "un caso clamoroso che svela.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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Argomenti più discussi: Alla Croce Bianca diritto di superficie per 30 anni. Ma per lo stadio 90 anni. L'affondo di Grasso; Casa Riformista: Se vinciamo le elezioni, porteremo anche la Croce Bianca a 90 anni di diritto d’uso; Stadio e sede Croce Bianca, c’è una inaccettabile discriminazione. Poi la precisazione di Grasso; Croce Bianca, concessione corta: Le ambulanze salvano vite ma non fanno classifica.
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