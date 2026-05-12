Casa Riformista | Se vinciamo le elezioni porteremo anche la Croce Bianca a 90 anni di diritto d’uso
Un rappresentante di Casa Riformista ha annunciato che, in caso di vittoria alle prossime elezioni, si impegnerà a garantire alla Croce Bianca un diritto d’uso di 90 anni, pari alla sua storia di quasi un secolo. A riguardo, un esponente del centrodestra ha criticato la decisione di concedere un diritto di superficie di 30 anni per la nuova sede dell’associazione, definendola una discriminazione. La questione riguarda il trattamento riservato all’organizzazione e le condizioni di utilizzo di un immobile pubblico.
Arezzo, 12 maggio 2026 – Grasso: “Denuncio una inaccettabile discriminazione. Il centrodestra, per la nuova sede dell a Croce Bianca, ha concesso il diritto di superficie per 30 anni. Ma per lo stadio 90 anni.” “Se vinciamo le elezioni – annuncia il capolista di Casa Riformista – porteremo anche la Croce Bianca a 90 anni di diritto d’uso”. Poi un piano complessivo del Comune per stare vicino a tutto il volontariato. «Arezzo ha una grande tesoro: il suo volontariato. I n ogni ambito, ma soprattutto in quello sanitario. Eppure c’è chi lo sacrifica e lo umilia: “C’è un caso clamoroso – denuncia Giovanni Grasso, capolista di Casa Riformista – che svela l’ipocrisia della attuale amministrazione, quando si passa delle belle parole (tradite) ai fatti.🔗 Leggi su Lanazione.it
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