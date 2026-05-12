Casa Riformista | Se vinciamo le elezioni porteremo anche la Croce Bianca a 90 anni di diritto d’uso

Un rappresentante di Casa Riformista ha annunciato che, in caso di vittoria alle prossime elezioni, si impegnerà a garantire alla Croce Bianca un diritto d’uso di 90 anni, pari alla sua storia di quasi un secolo. A riguardo, un esponente del centrodestra ha criticato la decisione di concedere un diritto di superficie di 30 anni per la nuova sede dell’associazione, definendola una discriminazione. La questione riguarda il trattamento riservato all’organizzazione e le condizioni di utilizzo di un immobile pubblico.

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