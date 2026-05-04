Il plesso Don Tonino Bello della scuola Re David e il caso condizionatori | Rischio stop mensa a giugno

La mensa della scuola primaria ‘Re David’, ubicata nel plesso Don Tonino Bello a Bari, potrebbe chiudere nelle ultime tre settimane dell'anno scolastico. La causa principale è il malfunzionamento degli impianti di climatizzazione, che potrebbe compromettere il regolare svolgimento del servizio di refezione. La situazione, al momento, non permette di garantire le condizioni di sicurezza e comfort necessarie per gli studenti e il personale coinvolto.

La mensa della primaria ‘Re David’, nel plesso Don Tonino Bello di via Celso Ulpiani a Bari, potrebbe restare chiusa nelle ultime 3 settimane dell'anno scolastico in corso poichè “il mancato funzionamento della climatizzazione rischierebbe di impedire il regolare svolgimento del servizio e del.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Trent’anni di passione e valori: la Dream Volley sale in cattedra al liceo “Don Tonino Bello”COPERTINO - In un’aula magna vibrante di entusiasmo, la Dream Volley Nardò ha partecipato martedì 17 febbraio all’assemblea d’istituto del liceo “don... Dream Volley Nardò: 30 anni di sport e impegno sociale ispirano i giovani atleti del liceo “Don Tonino Bello”.Trent’anni di Passione in Campo: La Dream Volley Nardò Racconta il Futuro ai Giovani Un confronto generazionale e di valori ha animato l’aula magna... Approfondimenti e contenuti Si parla di: L’Europa a Ruvo: l’IC Bovio-Cotugno accoglie studenti di Francia e Spagna con Erasmus+. Le due ‘donne’ di don Tonino. Da Maria a Maria: dalla mamma terrena alla Madre del cieloIntense sensazioni mi rapiscono quando mi abbandono alla lettura dei testi di don Tonino Bello. Dal rispetto profondo ad un timore inspiegabile, dalla attesa incessante di qualcosa di nuovo al senso ... portalecce.it Don Tonino, scritti per pensare la paceAlla domanda sulla possibile esistenza di guerre giuste, oltre 30anni fa Don Tonino Bello a tono rispose: Mai. Oggi la coscienza umana sta capendo che tutte le guerre sono sporche, e che non c'è ... quotidianodipuglia.it